iPhone 12: un nuovo video mostra il design dei quattro modelli

Il canale YouTube iupdate ha pubblicato un filmato che mostra i modellini delle tre varianti di iPhone 12 che Apple dovrebbe lanciare entro fine anno. Ovviamente non is tratta di veri e propri iPhone, ma di dummy non funzionanti che servono ai produttori di case per progettare le custodie a ridosso del lancio.

A noi però serve per guardare da vicino il design delle diverse varianti. Apple infatti dovrebbe presentare un modello di iPhone 12 da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici ed uno da 6,7 pollici. A livello estetico sono praticamente confermati i rumor emersi in precedenza: la nuova generazione di smartphone made in Apple riprenderà a grandi linee il design di iPhone 4 ed iPad Pro, e le novità principali saranno rappresentata dal supporto 5G e la presenza di schermi OLED su tutta la linea.

Il filmato conferma in parte i rapporti precedenti, in particolar modo su iPhone 12 da 5,4 pollici che dovrebbe essere una via di mezzo, a livello di dimensioni, tra l'iPhone SE e l'iPhone 8, mentre iPhone 12 da 6,1 si collocherà tra iPhone 11 ed 11 Pro Max. Infine, il modello da 6,7 pollici dovrebbe essere "leggermente più alto dell'iPhone 12 Pro Max".

In linea generale, iPhone 12 da 5,4 pollici risulta essere più piccolo rispetto ad iPhone SE2 nonostante il display più grande: questo è possibile grazie ad una significa riduzione delle cornici e l'assenza del pulsante Home.

Non sembra invece essere definitivo il design del modulo fotografico posteriore e del Face ID, ma si tratta di aspetti che non influenzano in alcun modo i case.

Alcuni rumor emersi in precedenza parlavano della possibile assenza del display ProMotion a 90Hz da iPhone 12.