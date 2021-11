iPhone 12 è in odore di Black Friday: che sconto su Amazon!

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che, il prossimo 26 Novembre 2021, ci porterà al Black Friday del 26 Novembre, e continuano le offerte di Amazon. Apriamo questa giornata segnalando una promozione molto interessante su iPhone 12, su cui è possibile risparmiare oltre 100 Euro.

Nella fattispecie, iPhone 12 con 128 gigabyte di memoria interna, nella colorazione nera, viene proposto a 779 Euro, in calo di 110 Euro rispetto agli 889 Euro di listino.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 155,80 Euro al mese, oltre che il pagamento in un'unica soluzione.

Attenzione però: la spedizione è prevista in 1-2 mesi e come leggiamo nella scheda prodotto la consegna senza costi aggiuntivi è garantita tra il 10 ed il 29 Dicembre 2021: tuttavia, effettuando l'ordine si può già da ora bloccare il prezzo scontato per riceverlo poi in sconto. E' anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per iPhone 12 della durata di due anni a 169 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla durata dell'offerta, ma ricordiamo che Amazon in occasione del Black Friday 2021 ed il periodo dello shopping natalizio ha prorogato il periodo di restituzione per i resi fino al 31 Gennaio 2022.