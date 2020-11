iPhone 12 è già in offerta su Amazon a pochi giorni dal Black Friday

A poche settimane dal lancio ufficiale, l'iPhone 12 di Apple è già disponibile a prezzo ridotto su Amazon. L'offerta, che giunge in occasione del Black Friday d'Anticipo proposto dal negozio online, non è di quelle che fanno gridare al miracolo, ma rappresenta una delle prime riduzioni di prezzo su iPhone 12.

Black Friday d'anticipo Amazon - iPhone 12

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco: 905,20 Euro (939 Euro)

Amazon garantisce la consegna a casa entro mercoledì 18 Novembre per coloro che effettuano l'ordine in giornata. La spedizione e vendita è gestita direttamente dalla società di Seattle, che consente di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2021. Attraverso la scheda tecnica è possibile anche aggiungere la garanzia extra AppleCare+ per iPhone 12 a 169 Euro, con una durata di due anni.

iPhone 12 include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultra-grandangolare e grandangolare) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e la possibilità di registrare video in HDR 4K in Dolby Vision ed offre anche una resistenza all'acqua IP68. E' presente anche la nuova protezione Ceramic Shield, che rende lo schermo più duro di qualsiasi altro vetro per smartphone.

Amazon dà anche la possibilità di pagare a rate con la CreditLine di Cofidis.