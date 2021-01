iPhone 12 e pacemakers: Apple avverte gli utenti sui possibili rischi

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato su queste pagine uno studio relativo ad un defibrillatore automatico disattivato da iPhone 12, e nello specifico dal connettore MagSafe presente sulla parte posteriore. Ebbene, Apple a quanto pare ha aggiornato il documento di supporto per mettere in guardia gli utenti.

I colleghi di MacRumors infatti hanno notato che il colosso di Cupertino lo scorso 23 Gennaio 2021 ha aggiunto un paragrafo al documento informativo.

Adesso si legge che "i dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori impiantati potrebbero contenere sensori che rispondono a magneti e radio quando sono a stretto contatto. Per evitare potenziali interazioni con questi dispositivi, tieni il tuo iPhone e gli accessori MagSafe a una distanza di sicurezza dal dispositivo (a più di 15 cm di distanza o più di 30 cm di distanza se si carica in modalità wireless)". Apple consiglia anche di consultare il proprio cardiologo ed il produttore del dispositivo medico per ottenere linee guida più precise.

"Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico e se devi mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e l'iPhone o qualsiasi accessorio MagSafe. I produttori spesso forniscono raccomandazioni sull'uso sicuro dei loro dispositivi attorno a prodotti wireless o magnetici per prevenire possibili interferenze. Se sospetti che l'iPhone o gli accessori MagSafe stiano interferendo con il tuo dispositivo medico, interrompi l'uso del tuo iPhone o degli accessori MagSafe" continua il documento.