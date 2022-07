iPhone 12 è troppo pesante anche per Captain America, secondo Chris Evans

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato del necrologio pubblicato da Chris Evans per il suo iPhone 6s. Captain America, infatti, ha salutato il suo fedele smartphone soffermandosi sul pulsante Home, che Apple ha rimosso dei dispositivi. Ebbene, la questione è stata al centro di un’altra intervista.

In questi giorni l’attore americano è in tour per promuovere il film Netflix diretto dai fratelli russo, The Grey Man, in arrivo venerdì prossimo su Netflix. Evans è stato intervistato da Collider dove ha parlato anche del suo nuovo iPhone 12.

Senza mezzi termini, l’attore ha affermato che lo smartphone è davvero troppo pesante, ed anche lui è costretto ad usare il mignolo per evitare che cada. “Sento che il mio nuovo telefono è troppo grande. So che questo fa di me il dinosauro più vecchio del mondo, ma il problema è... è proprio questo. È proprio questo. Mentre lo tengo in mano, uso il mignolo per aumentare il grip, ma è comunque troppo grande ha affermato Evans nell’intervista, in cui ha svelato che le sue mani sono troppo piccole e l’unico modo per rinforzare la presa è rappresentato dall’uso del mignolo.

A proposito del pulsante Home, Evans si è rivolto a coloro che gli hanno consigliato di comprare un iPhone SE, affermando che vuole qualcosa come il suo vecchio smartphone, che funzioni fin quando non si rompe definitivamente.

Per fare un confronto, l’iPhone 6s pesava 143 grammi, mentre l’iPhone 12 arriva a 164 grammi. Insomma, la differenza è tanta.