Un iPhone 12 pieghevole? Un video concept mostra come potrebbe essere

E' stato battezzato iPhone 12 Flip ed è un concept immaginario di una versione pieghevole dello smartphone top di gamma 2020 che Apple dovrebbe lanciare in autunno, Coronavirus permettendo. Il filmato, visualizzabile dopo il salto, è stato realizzato da ConceptsiPhone.

I ragazzi hanno immaginato uno Melafonino con schermo esterno più piccolo che si apre verticalmente, come il Motorola RAZR che ha riportato in auge il design "a conchiglia" che era molto popolare fino a qualche anno fa. Al momento dell'apertura, i due pannelli interni si uniscono per formarne uno più grande, che a differenza di iPhone 12 non include alcun notch per il FaceID, ma una fotocamera frontale integrata in un foro sulla parte superiore dello schermo.

Il modulo fotografico, a tripla lente, è invece stato immaginato in alto a sinistra sulla scocca posteriore, ed include anche uno scanner LiDAR che secondo gli ultimi leak di iPhone 12 dovrebbe debuttare su smartphone dopo averlo visto all'opera negli iPad Pro 2020 annunciati qualche settimana fa.

Allo stato attuale però non sono emerse indiscrezioni che lasciano presagire un possibile lancio già nel 2020 di un iPhone pieghevole. E' però scontato che nel giro di qualche anno Apple entri in questo nuovo mercato, come confermato da alcuni brevetti riguardanti delle batterie flessibili.