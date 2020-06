iPhone 12 ancora con porta Lightning, iPhone 13 con USB-C?

Nuovo giorno, nuovo rumor su iPhone. Un rapporto pubblicato dall'Economic Daily riferisce che il produttore taiwanese Longwell dovrebbe fornire ad Apple i connettori USB-C che il colosso di Cupertino dovrebbe usare in vari prodotti nei prossimi anni, tra cui anche gli iPhone 13 che saranno lanciati nel 2021.

Questo rumor ci porta a pensare che anche iPhone 12, che arriverà nei negozi entro fine anno, continuerà a basarsi sull'ingresso Lightning, nonostante le continue voci di corridoio che volevano Apple pronta ad abbandonare lo standard proprietario già nel 2020.

L'USB-C comunque è già in uso su vari dispositivi della compagnia americana, ecco perchè le commesse ricevute da Longwell (che si è aggiudicata il 30% degli ordini da parte della Mela) potrebbero riferisi anche agli iPad Pro e, probabilmente, anche ad iPad Air 4 che dovrebbe cambiare connettore.

Non è infatti da escludere che iPhone 13 sia port-less, ovvero senza alcun connettore. L'obiettivo finale di Apple è proprio quello, ed infatti già iPhone 12 non dovrebbe includere le EarPods nella confezione, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni. ò'analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, in una nota di ricerca pubblicata qualche mese fa aveva parlato della possibile rimozione della porta di ricarica da iPhone 13, ma dal momento che siamo ancora in attesa di iPhone 12 è prematuro parlarne.