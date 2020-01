iPhone 12 sarà potente come i MacBook Pro grazie al processore A14?

Dopo le indiscrezioni riguardanti il nuovo Face ID in iPhone 12, quest'oggi emergono novità dal fronte del processore su cui si baserà la lineup di smartphone. Centrale in questo rumor è ARM, che starebbe lavorando con Apple sui nuovi chip per i MacBook Pro, che potrebbero sostituire quelli Intel.

Il colosso di Cupertino infatti secondo MacWorld starebbe lavorando da tempo sui chip proprietari da integrare nella gamma di laptop al posto di quelli della società di Santa Clara, in maniera simile a quanto avviene da sempre con gli iPhone ed iPad.

iPhone 12 sicuramente includerà il nuovissimo chip A14 che, rumor alla mano, dovrebbe essere basato sul processo produttivo a 5nm, che lo renderà uno dei primissimi chip al mondo a sfruttare la tecnologia. Secondo i dati di TSMC, il nuovo processo è in grado di garantire un incremento delle prestazioni del 15% a parità di consumi, o un risparmio di energia del 30% alla stessa velocità, il tutto a fronte di un incremento dell'80% della densità dei transistor.

MacWorld afferma infatti che il chip A14 potrebbe offrire un miglioramento del 20% delle prestazioni rispetto all'A13 in single-core, mentre per quanto riguarda i benchmark multi-core, l'A14 potrebbe eguagliare la potenza di un MacBook Pro.

Ovviamente al momento siamo ancora nel campo delle speculazioni, ma basata su legata ai miglioramenti delle prestazioni della serie A di chi di Apple. Nello stesso rapporto vengono menzionati i passi in avanti a livello grafico, che avrebbero perfettamente senso alla luce del crescente interesse di Apple nei confronti del mercato videoludico grazie ad Apple Arcade.

Il rapporto è rafforzato dai recenti rumor riguardo la possibile presenza di 6GB di RAM in alcuni modelli di iPhone 12.