iPhone 12 alle prese con la resistenza ai liquidi: i risultati dei test sono sorprendenti

Dopo i primi drop test di iPhone 12, sono emerse sul web le prime prove sulla resistenza ai liquidi dei nuovi smartphone di casa Apple. Ad eseguire i test il canale EverythingApplePro, che ha immerso l’iPhone 12 in alcuni liquidi anche a profondità molto elevate.

Nella prima fase del test gli youtuber hanno immerso iPhone 12 ed 11 in acqua fino ad una profondità di 2 metri, senza riportare alcun tipo di danno nemmeno dopo mezz’ora. Dopo di che si è passati a 5,49 metri ed anche in questo caso i due smartphone hanno superato perfettamente i test.

Nell’ultima fase sono stati immersi ad una profondità di 9,14 metri per 21 minuti, ed a sorpresa anche in questo caso i due smartphone ne sono usciti indenni.

Ovviamente si tratta di test puramente teorici, che non consigliamo di replicare in ambiente domestici, i cui risultati però sono sorprendenti. E’ però interessante sottolineare come Apple abbia lavorato incessantemente per rendere il più impermeabile possibile il proprio smartphone.

Nella giornata di oggi è emerso anche che iPhone 12 Pro ed il suo scanner LiDAR consente anche di misurare la propria altezza, con l'applicazione Misura che è presente in iOS ed è integrata su tutti i dispositivi Apple.