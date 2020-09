iPhone 12: previsti prezzi più alti di iPhone 11, il modello base parte da 749 Dollari?

Mentre ancora non sappiamo quando verranno lanciati e presentati i nuovi iPhone 12, continuano ad emergere indiscrezioni sulla scheda tecnica del dispositivo. Quest'oggi però un nuovo rapporto si sofferma sui prezzi che dovrebbero avere i vari modelli, che potrebbero essere più cari rispetto ad iPhone 11.

Un nuovo rapporto proveniente dalla Cina infatti afferma che è praticamente impossibile per Apple mantenere lo stesso prezzo di iPhone 11 sui modelli 5G. Questa nuova voce va in controtendenza rispetto a quelle precedenti, secondo cui iPhone 12 dovrebbe partire da 699 Dollari per la variante base.

L'indiscrezione prevede un rincaro di 50 Dollari per la lineup, ma non a causa del costo delle componenti, ma dei rincari registrati con la distinta di base, ovvero l'elenco delle componenti e le materie prime necessarie per la realizzazione di un determinato prodotto, il cui costo sarebbe aumentato di 50 Dollari nel 2020.

Di conseguenza, iPhone 12 dovrebbe passare da 699 a 749 Dollari, iPhone 12 Max a 849 Dollari ed i modelli Pro e Pro Max tra i 1.100 e 1.200 Dollari.

Come fatto con Apple Watch 6 ed SE, inoltre, Apple non dovrebbe includere alcun tipo di caricatore all'interno della confezione, e quello da 20W da muro dovrebbe essere venduto separatamente. Secondo molti questo dovrebbe portare ad un contenimento dei costi, ma non abbastanza corposo ad evitare il rincaro.

Nella giornata di ieri nel frattempo iPhone 12 Pro Max è trapelato in alcuni benchmark, senza però stupire ed impressionare.