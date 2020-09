iPhone 12 ha un prezzo di 9990 dollari in preordine per questo modello custom

Sono stati aperti i primi preordini per iPhone 12, l'atteso smartphone top di gamma della lineup 2020 di Apple. Tuttavia, non è stata l'azienda di Cupertino a consentire agli utenti di ordinare il proprio dispositivo mobile, bensì una società specializzata in versioni custom.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Caviar, azienda che ha fatto spesso parlare di sé nel corso degli ultimi anni per via di varianti personalizzate degli iPhone, ha avviato la fase di preordine dei suoi modelli custom di iPhone 12. Più precisamente, come potete vedere sul sito ufficiale dell'azienda, un iPhone 12 Pro con 128GB di memoria interna può essere preordinato a 9990 dollari, mentre per la variante da 512GB si arriva a 10.690 dollari. iPhone 12 Pro Max costa invece 10.460 dollari nel modello da 128GB di storage e arriva fino a 11.150 dollari nella variante con 512GB di memoria interna.

Il motivo di questi prezzi è chiaramente da ricercarsi nella personalizzazione effettuata da Caviar, che ha "modificato" il design di iPhone 12 in modo da rendere omaggio allo storico Apple 1, il primo computer dell'azienda di Cupertino annunciato nell'aprile del 1976. Pensate che questa versione dello smartphone fa uso di frammenti della scheda madre originale dell'Apple 1, nonché di una scocca in legno che rimanda a quel dispositivo.

Si tratta di un'edizione limitata, venduta in soli 9 pezzi, che strizza l'occhio ai collezionisti. In ogni caso, è sicuramente interessante il fatto che Caviar abbia aperto i preordini per uno smartphone non ancora annunciato. A questo punto, la presentazione di iPhone 12 potrebbe essere realmente vicina, come indicato dagli ultimi rumor.