iPhone 12, ecco i primi benchmark di A14 Bionic: un mostro di potenza?

In seguito alle indiscrezioni relative ai prezzi, si torna a parlare di iPhone 12. Tuttavia, questa volta si vocifera in merito a componenti interni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Apple Insider, nonché come fatto trapelare dal noto leaker Ice universe su Twitter, sono apparsi online i primi presunti benchmark del processore A14 Bionic di Apple, ovvero quello montato dal nuovo iPad Air annunciato a metà settembre 2020 (conosciuto anche come iPad Air 4). Sembra che sia stato utilizzato proprio questo dispositivo per effettuare i benchmark, ma sappiamo bene che molto probabilmente si tratterà del processore della gamma iPhone 12, come descritto dagli innumerevoli rumor e leak. Insomma, si tratta di una buona occasione per cercare di farsi un'idea preliminare in merito al "salto generazionale".

Ebbene, A14 Bionic avrebbe fatto registrare un punteggio di 1583 punti in single-core e 4198 punti in multi-core su GeekBench 5. Questo benchmark, che risalirebbe al 2 ottobre 2020, fa riferimento a un processore 6-core con frequenza di 2,99 GHz e 3,66GB di RAM. In ogni caso, per farvi degli esempi concreti in merito ai risultati fatti registrare in passato, iPhone 11 Pro con Apple A13 Bionic (2,7 GHz) arriva a 1327 e 3330 punti su GeekBench. Insomma, il salto generazionale sembra esserci, anche se bisognerà attendere ulteriori conferme. Da notare, inoltre, il fatto che un iPad Pro da 12,9 pollici con SoC A12Z Bionic riesce però ad arrivare a circa 1110 punti in single-core e 4644 punti in multi-core.

Per fare un rapido confronto anche con il mondo Android, un Samsung Galaxy Note 20 Ultra con processore Qualcomm Snapdragon 865 fa registrare 885 punti in single-core e 3216 punti in multi-score. Insomma, A14 Bionic potrebbe essere un "mostro di potenza", ma staremo a vedere.