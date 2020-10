iPhone 12 Pro e 12 Pro Max avranno fotocamere diverse: in rete le possibili specifiche

Non si placa il via vai di rumor sui nuovi iPhone 12 in arrivo domani. Dopo le indiscrezioni sul Face ID e la batteria di cui abbiamo avuto modo di parlare questa mattina, sono emerse delle nuove informazioni sul comparto fotografico dei modelli top della serie.

Secondo il leaker DuanRui, infatti, contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno i due smartphone non si differenzieranno solo per le dimensioni dello schermo, ma anche per il comparto fotografico diverso.

Coloro che hanno familiarità con la questione infatti ricorderanno che iPhone 11 Pro ed 11 Pro Max includevano praticamente le stesse fotocamere, ma lo stesso non avverrà con i 12 Pro e 12 Pro Max. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe sfoggiare un teleobiettivo avanzato ed una fotocamera ultragrandangolare.

La lente ultra grandangolare dell’iPhone 12 Pro Max dovrebbe avere una larghezza di pixel di 1,7 μm, il 47% più grande rispetto a quella dell’iPhone 12 Pro. Entrambi gli smartphone condivideranno sensori con apertura f/1.6 ed il nuovo obiettivo 7P.

Sostanzialmente, quindi, l’iPhone 12 Pro Max sfoggerà una fotocamera ultragrandangolare più ampia che permetterà agli utenti di scattare foto con un campo visivo più ampio. Lo smartphone in questione avrà un teleobiettivo con lunghezza focale di 65mm, rispetto ai 52mm del Pro.

Il leaker osserva anche che iPhone 12 Pro Max avrà anche uno zoom ottico 5x, il che non rappresenta una sorpresa dal momento che anche altri tipster negli ultimi giorni ne avevano parlato. iPhone 12 Pro invece avrà uno zoom ottico fino a 4x. Tali lunghezze focali potrebbero anche essere calcolate dalla lente ultrawide, piuttosto che dalla principale come avvenuto fino ad ora.

Nel frattempo, sembra essere praticamente certo che iPhone 12 Pro non sfoggerà un display a 120Hz.