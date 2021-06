iPhone 12 Pro da 128 gigabyte in offerta al minimo storico su Amazon

A pochi giorni dal Prime Day (che si terrà il 21 e 22 Giugno 2021), Amazon propone una promozione molto interessante su iPhone 12 Pro da 128 gigabyte, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma. Il risparmio infatti è superiore ai 100 Euro.

Nello specifico, l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte nella colorazione oro è disponibile a 1079 euro, appunto 110 Euro in meno rispetto ai 1189 Euro di listino: il risparmio è quindi del 9% se si confronta il prezzo con quello imposto dal colosso di Cupertino al lancio.

Amazon garantisce anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 215,80 Euro al mese, a costo zero e tasse zero. La consegna è garantita per martedì 15 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore e 33 minuti.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori come le AirPods Pro, ma anche le AirPods 2 con custodia di ricarica Lightning, un Lightning Dock ed una custodia in pelle: basta semplicemente spuntare la o le caselle dedicate ed il gioco è fatto.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, e beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.