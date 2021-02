iPhone 12 Pro da 256 Gb ed iPad in offerta oggi da Amazon - Aggiornata

Pochi minuti dopo aver segnalato le promozioni sui TV Philips di Amazon, ci torniamo a soffermare sulle promozioni che in giornata odierna vengono proposte dal colosso di Cupertino, tra cui rientrano anche alcuni prodotti Apple.

Il primo è l'iPhone 12 Pro con 256 gigabyte di storage interno, che nella colorazione blu pacifico può essere acquistato a 1.249 Euro, il 5% in meno rispetto ai 1.309 Euro di listino, con un risparmio di 60 Euro. Amazon permette non solo di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, ma anche quello rateale in cinque mensilità da 249,80 Euro al mese per cinque mesi, a tasso zero e senza alcuna spesa addizionale. Il colosso di Seattle permette anche di saldare tutto il residuo insieme tramite il gestore della funzione.

L'altra promozione riguarda l'iPad da 10,2 pollici, che nella configurazione WiFi Only, con 128 gigabyte di memoria, è disponibile a 456,86 Euro, in calo del 7% rispetto ai 489 Euro di listino. In questo caso il risparmio è più contenuto, ed è pari a 32,14 Euro.

La spedizione viene garantita entro lunedì 22 Febbraio 2021, mentre come sempre Amazon non ha indicato alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle offerte. Come sempre in circostanze come queste, consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso di interesse.



Aggiornamento 16:26 - In questo momento l'offerta su iPhone 12 Pro non sembra essere disponibile in quanto terminate le unità.