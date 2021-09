iPhone 12 Pro da 512GB in super sconto a pochi giorni da iPhone 13

Interessante offerta proposta in giornata odierna da Amazon, che a poco più di sei giorni dalla presentazione dei nuovi iPhone 13, sconta l'iPhone 12 Pro. Il dispositivo è disponibile ad un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello di listino.

Sconto Amazon su iPhone 12 Pro da 512 gigabyte

Apple iPhone 12 Pro (512GB) - blu Pacifico: 1399 Euro (1539 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 279,80 Euro al mese, ad interessi zero e spese extra zero.

L'offerta arriva ad una settimana dalla presentazione ufficiale del nuovo iPhone 13, che avverrà il prossimo 14 Settembre 2021 nel corso del keynote "California Streaming". Si tratta però di un ottimo prezzo, sebbene secondo molti quello in corso sia il periodo peggiore per acquistare nuovi iPhone proprio a causa dell'imminente arrivo dei nuovi modelli che solitamente fanno calare il prezzo dei precedenti modelli.

Amazon come sempre propone la consegna a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla data di scadenza della promozione ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.