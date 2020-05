iPhone 12 Pro in arrivo con display a 120Hz, FaceID migliorato e super batteria: i rumor

Dopo il leak bomba di iPhone 12 pubblicato nel fine settimana, è arrivato un altro filmato riguardante la versione Pro dello smartphone top di gamma 2020 di Apple, l'iPhone 12 Pro. Il leaker Max Weinbach ha pubblicato, ovviamente sul canale EverythingApplePro, alcune nuove informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo.

Secondo quanto affermato, gli utenti che sceglieranno di acquistare iPhone 12 Pro potranno godere della tecnologia "Pro Motion" del display presente sugli iPad Pro del 2020, che permette al tablet (e quindi anche allo smartphone) di cambiare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del pannello tra 60 e 120Hz. Chiaramente, questa scelta avrà ripercussioni anche sulla batteria.

Weinbach a tal proposito sostiene che su iPhone 12 Pro gli utenti troveranno una batteria da 4.400 mAh, significativamente più grande rispetto ai 3.969 mAh di iPhone 11 Pro Max.

Novità anche dal fronte fotografico: Weinbach sottolinea che l'iPhone 12 Pro sfoggerà la funzionalità Smart HDR, per migliorare le prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa luminosità, a cui si aggiungerà uno zoom ottico da 3x. Per fare un raffronto, su iPhone 11 lo zoom ottico si ferma a 2x.

Nuove conferme anche sulla presenza dello scanner LiDAR (Light Detection and Ranging), che migliorerà la messa a fuoco, ma sarà particolarmente utile anche per le esperienze in realtà aumentata.

Interessante anche la parte del rapporto sul Face ID. A quanto pare Apple sta lavorando per fare in modo che il sistema di riconoscimento facciale possa sbloccare il dispositivo da più angolazioni.