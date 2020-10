iPhone 12 Pro a confronto con 11 Pro ed Xs: RAM ed A14 Bionic fanno la differenza

Poche ore dopo la pubblicazione del video teardown di iPhone 12 di iFixit, è comparso sul web anche il primo “speed test” di iPhone 12 Pro, la cui velocità è stata messa a confronto con quella del suo diretto predecessore (iPhone 11 Pro) e con iPhone XS.

Il test integrale, che trovate in apertura, mostra i miglioramenti introdotti da Apple con il nuovo A14 Bionic rispetto ai modelli degli scorsi anni.

Come ampiamente previsto, iPhone 12 Pro è risultato essere più veloce a caricare le stesse app, ma i 6 gigabyte di RAM inclusi al suo interno gli hanno consentito di mantenere tutte le app precaricate, il che ha lasciato indietro in modo significativo iPhone 11 Pro ed iPhone Xs, che sono state costrette a caricare da zero le stesse app.

Cosa comporterà ciò? Che il multitasking di iPhone 12 Pro sarà più veloce nell’uso quotidiano. Nello stesso video sono anche mostrati i benchmark, ma anche le differenze per quanto riguarda i tempi di avvio e la velocità del Face ID.

Ricordiamo che iPhone 12 e 12 Mini dispongono di 4 gigabyte di RAM, due in meno rispetto ai modelli Pro. Il Pro Max arriverà nei negozi il prossimo mese di Novembre, con preordini al via dal 6/11.