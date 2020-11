Per iPhone 12 Pro domanda superiore alle previsioni, delude l'iPhone 12 Mini

Il preciso ed affidabile analista esperto del mondo Apple, Ming-Chi Kuo, ha pubblicato una nuova nota di ricerca riguardante l'andamento delle vendite degli ultimi prodotti presentati dalla società di Cupertino, tra cui gli iPhone 12 ed i MacBook M1.

Secondo quanto affermato, la domanda degli iPhone 12 Pro e 12 Pro Max sarebbe superiore alle previsioni, mentre starebbero deludendo iPhone 12 e soprattutto iPhone 12 Mini, per cui evidentemente Apple aveva messo in preventivo una richiesta più alta. Complessivamente però le vendite per tutta la lineup starebbero andando a gonfie vele, il che fa ben sperare la società di Cupertino in vista del periodo delle festività natalizie e del 2021.

Anche per iPad Air la domanda è superiore alle aspettative, ed infatti l'analista prevede un rafforzamento della posizione di mercato anche nel 2021, dal momento che Apple potrebbe introdurre i nuovi iPad con schermi Mini LED, dei modelli con supporto 5G ed un iPad più economico nella seconda metà del 2021.

Kuo definisce soddisfacenti anche le vendite di Apple Watch Series 6 ed Apple Watch SE, che starebbero riscontrando i favori del pubblico a causa delle "funzioni innovative di gestione della salute ed il design migliorato".

Superiore al previsto anche la domanda dei MacBook con processore M1, e Kuo mette in preventivo anche nuovi lanci nella seconda metà del 2021.

Delude anche la richiesta per le AirPods, che è inferiore al previsto. A riguardo nella nota di ricerca viene affermato che si stabilizzeranno o diminuiranno del 5-10% nella prima metà del prossimo anno, ma nel secondo trimestre del 2021 dovrebbero vedere la luce i nuovi modelli.