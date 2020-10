Per iPhone 12 Pro domanda superiore al previsto, delude iPhone 12 Mini

Ming Chi-Kuo, il popolare analista di TF International Securities, in una nuova nota pubblicata si sofferma sull’andamento delleprenotazioni di iPhone 12 ed iPhone 12 Pro nel primo weekend di disponibilità.

Kuo è stato costretto a rivedere le previsioni pubblicate in passato, ed ha affermato che la domanda di iPhone 12 Pro è stata superiore a quella prevista. “I preordini di iPhone 12 Pro hanno superato le nostre aspettative a causa della preferenza iniziale dei fan Apple per i modelli di fascia alta, a cui si aggiunge la forte domanda nel mercato cinese e l’imminente via alla stagione delle festività negli Stati Uniti ed Europa” ha affermato.

Alla luce di ciò, Kuo prevede che iPhone 12 ed iPhone 12 Pro Max rappresenteranno entrambi circa il 30-35% delle spedizioni dei nuovi iPhone nell’ultimo trimestre dell’anno. Contestualmente però Kuo è anche stato costretto ad abbassare le stime per iPhone 12 Mini, che sono state tagliate dal precedente 20-25% al 10-15%, segno che il riscontro probabilmente sarà inferiore a quello previsto da analisti ed anche utenti. A quanto pare, lo smartphone da 5,4 pollici non ha suscitato l’interesse dei consumatori cinesi.

Ricordiamo che iPhone 12 Mini e Pro Max arriveranno sul mercato a Novembre, con preordini al via dal 6/11.