iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte in offerta al minimo storico su Amazon

Super sconto proposto da Amazon nel weekend sull'iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte. Lo smartphone top di gamma 2020 della compagnia di Cupertino è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre, con uno sconto che viene applicato direttamente nel carrello.

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) - Argento: 1212,19 Euro (1.276 Euro)

Amazon propone la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 26 Gennaio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 35 minuti. Il colosso di Seattle consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 255,20 Euro al mese, con tan e taeg 0%.

Il dispositivo in questione include un Display Super Retina XDR da 6,7 pollici, con Ceramic Shield che rende lo schermo più duro e resistente. Garantito anche il supporto 5G, mentre come processore è presente l'A14 Bionic proprietario. Sulla scocca posteriore troviamo un sistema di tre telecamere da 12 megapixel ultra-grandangolare, grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 5x, modalità notte, deep fusion, Smart HDR 3 ed Apple ProRAW, oltre alla possibilità di registrare video HDR in 4K e Dolby Vision. Sulla schermo invece è presente il sistema TrueDepth da 12 megapixel con modalità notte e registrazione HDR 4K.