iPhone 12 Pro Max da 256GB ed SSD Crucial in sconto al minimo storico su Amazon

Parallelamente agli Xiaomi Days di Mediaworld, che hanno preso il via nella giornata di oggi, anche Amazon rinnova le proprie promozioni ed in giornata odierna permette di portare a casa a prezzo ridotto iPhone 12 Pro Max con 256 gigabyte di memoria interna, ed un SSD Crucial.

Sconti iPhone ed SSD Amazon

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) - blu Pacifico: 1.299 Euro (1.409 Euro)

Crucial P5 500GB CT500P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): 69,98 Euro (82,27 Euro)

Per quanto riguarda iPhone 12 Pro Max, Amazon permette di effettuare anche il pagamento in cinque rate mensili di Amazon da 259,80 Euro al mese: il prezzo scontato viene diviso per cinque, senza alcun interesse o sovrapprezzo di altro tipo. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per due anni al prezzo di 229 Euro, o accessori extra come la custodia MagSafe, l'adattatore Lighting a Jack cuffie, gli auricolari EarPods e l'alimentatore MagSafe.

Anche sull'SSD Crucial da 500 gigabyte il prezzo è molto interessante, e rappresenta il minimo storico. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 15 Febbraio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 14 ore. Possibile aggiungere la protezione extra da uno o due anni.