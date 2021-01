iPhone 12 Pro Max da 256Gb ed SSD Samsung in sconto su Amazon

Sconti molto interessanti proposti quest'oggi da Amazon ai propri clienti. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, consente di portare a casa a prezzo ridotto due prodotti molto apprezzati tra gli utenti, che raggiungono in entrambi i casi il minimo storico sulla piattaforma.

Si tratta di iPhone 12 Pro Max con 256GB di storage, che nella variante blu pacifico può essere acquistato a 1294,85 Euro, con un risparmio considerevole se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1.409 Euro. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero: basta semplicemente selezionare l'opzione dedicata al momento del pagamento ed il gioco è fatto. Nella scheda prodotto è presente come prezzo 1.363 Euro, ma al momento del check-out il sistema automatico di Amazon provvederà a stornare la restante parte, pari a 68,15 Euro.

In sconto però troviamo anche il Samsung Q70 QVO, l'SSD interno da 1 terabyte che viene proposto a 98,06 Euro, rispetto al prezzo precedente di 106,90 Euro. Anche in questo caso si tratta del prezzo più basso mai raggiunti dallo stesso modello sull'SSD, su cui viene proposta la spedizione e consegna senza costi aggiuntivi entro venerdì 22 Gennaio 2021.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di procedere rapidamente con l'ordine in caso d'interesse.