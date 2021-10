iPhone 12 Pro Max da 256Gb torna in offerta da Amazon: 10% di sconto

Torna in sconto su Amazon l'iPhone 12 Pro Max di Apple, nella variante ad 256 gigabyte. Lo smartphone top di gamma 2020 di Apple, nella fattispecie, può essere acquistato ad un prezzo del 10% inferiore rispetto a quello di lancio, con un risparmio di 130 Euro netti.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) - blu Pacifico: 1179 Euro (1309 Euro)

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 235,80 Euro al mese per cinque mesi. La consegna senza costi aggiuntivi, invece, è garantita entro lunedì 25 Ottobre 2021 se si effettua l'ordine entro 1 ora dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche, con rimborso totale. E' anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per iPhone 12 Pro Max della durata di due anni al prezzo di 229 Euro spuntando la casella dedicata.

Disponibili anche accessori extra come le AirPods Pro, le AirPods classiche, il Lightning Dock, la custodia a tasca MagSafe ed altro. Nessuna informazione, come sempre, sulla data di scadenza dell'offerta e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.