iPhone 12 Pro Max, cosa succede caricandolo con 10 powerbank da 20.000mAh?

Il mondo tech pullula di stranezze, anche grazie ai vari test effettuati da appassionati, in grado di "risolvere" i dubbi più remoti presenti nella mente di coloro che amano la tecnologia.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Wccftech, questa volta lo YouTuber TechRax, che dispone di un canale con oltre 7,33 milioni di iscritti, ha pubblicato un video in cui effettua un esperimento particolare: provare a caricare un iPhone 12 Pro Max con 10 powerbank da 20.000 mAh contemporaneamente. Nessun utente comune lo farebbe durante l'uso quotidiano, ma il test dello YouTuber è pensato semplicemente per vedere cosa accade e togliersi questa curiosità.

Ebbene, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, TechRax ha preso due iPhone 12 Pro Max per effettuare una sorta di "gara di velocità di ricarica". Uno degli smartphone è stato infatti "abbinato" ai succitati 10 powerbank (chiaramente "unendo" tra di loro in modo "artigianale" i 10 cavi), mentre l'altro iPhone 12 Pro Max è stato "associato" a un semplice caricabatterie MagSafe. Insomma, si tratta di un test assurdo, che però risulta effettivamente interessante da un certo punto di vista.

Infatti, il risultato finale non dimostra troppa differenza in termini di velocità di ricarica, anche se ovviamente uno scarto c'è. Il motivo è probabilmente da ricercarsi in qualche limitazione lato software pensata per preservare lo stato della batteria. Una scelta saggia da parte di Apple. D'altronde, risulta difficile per l'utente medio replicare l'uso di 10 powerbank contemporaneamente.