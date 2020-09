iPhone 12 Pro Max sarà davvero l'ultratop di Apple: previste specifiche esclusive

A poche dai rumor su iPhone 12 Mini, che a quanto pare non supporterà il 5G, il popolare youtuber EverythingApplePro, in collaborazione con il leaker Max Weinbach, ha fornito delle indicazioni sulle specifiche dell'iPhone 12 Pro Max, che a quanto pare sarà il vero modello ultratop della linea.

Apple intende infatti marcare maggiormente la differenza con iPhone 12 Pro, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno con iPhone 11 Pro e Pro Max, che erano diversi solo per le dimensioni dello schermo.

Secondo gli ultimi leak, iPhone 12 Pro Max potrebbe essere l'unico smartphone della gamma ad includere un display con refresh rate di 120Hz ed il nuovo sensore LiDAR posteriore (che ha già debuttato ad inizio anno sulla nuova generazione di iPad Pro).

Il rapporto è contrastante rispetto a quelli emersi in passato, ma qualora dovesse rivelarsi veritiero potrebbe davvero essere l'ultimo a raggiungere i negozi. Viene dato per scontato inoltre che sarà il più costoso, sia per ragioni legate alle dimensioni (lo schermo OLED più grande porterà ad un aumento dei costi di produzioni) che di specifiche.

Alcune indiscrezioni trapelate la scorsa settimana parlavano di un prezzo di partenza di 699 Dollari per iPhone 12 mini, co iPhone 12 Max che dovrebbe costare 799 Dollari ed il Pro Max 1.099 Dollari.