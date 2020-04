iPhone 12 Pro Max si mostra in rete: sarà simile ad iPad Pro ed iPhone 4?

A pochi giorni dalla presentazione di iPhone SE 2, EverythingApplePro ha avuto modo di mettere le mani su un file CAD che potrebbe aver confermato il design del nuovo iPhone 12 Pro Max, lo smartphone top di gamma di Apple che dovrebbe vedere la luce il prossimo autunno.

I file CAD solitamente vengono forniti con largo anticipo ai produttori di accessori per permettere loro di lavorare su case e prodotti da lanciare sul mercato, ma negli ultimi anni sono diventati uno strumento per ottenere qualche informazione in anticipo.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, il design dei nuovi iPhone 12 potrebbe riprendere quello di iPad Pro ed iPhone 4. Il pannello sarà prevalentemente piatto e le antenne probabilmente verranno integrate sulle cornici per favorire il segnale 5G.

Sulla scocca posteriore salta immediatamente all'occhio il modulo fotografico, posizionato in alto a sinistra come già visto con iPhone 11 Pro. A differenza di quest'ultimo però, dovrebbe debuttare anche uno scanner LiDAR che abbiamo avuto modo di vedere sui nuovi iPad Pro annunciati qualche settimana fa. Si intravede anche un connettore intelligente che sui tablet è utilizzato per le tastiere, ma che secondo EverythingApplePro su iPhone potrebbe servire per la Apple Pencil.

Tornando ai bordi, il pulsante di accensione sembra essere stato spostato in basso, ma dovrebbe cambiare anche il posizionamento dello slot per le SIM.

In termini di design, si parla di una riduzione dello spessore di quasi 1 millimetro rispetto ad iPhone 11 Pro Max, ed anche delle cornici. Previsto anche un miglioramento del comparto audio, grazie all'utilizzo di una nuova serie di altoparlanti.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze le notizie di questo tipo in quanto non provengono da fonti ufficiali. I file CAD, inoltre, potrebbero anche cambiare.