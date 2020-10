Con iPhone 12 Pro è possibile misurare la propria altezza, grazie allo scanner LiDAR

Coloro che hanno avuto modo di seguire la presentazione dei nuovi iPhone 12, sapranno che sui modelli Pro Apple ha integrato il sensore LiDAR, che però a giudicare da quanto rivelato da coloro che hanno ricevuto le prime unità abilita una funzionalità interessante: la possibilità di misurare l’altezza di una persona.

Per fare ciò, infatti, si può utilizzare l’applicazione Metro inclusa in iOS. Questa, grazie allo scanner LiDAR, è in grado di rilevare in automatico ed in maniera immediata la presenza di una persona per misurarne l’altezza, tenendo conto o della sommità della testa e di eventuali cappelli o copricapo.

L’app mostrerà una linea accompagnata dall’altezza indicata al lato, nell’unità di misura impostata attraverso il menù dedicata. Chiaramente, l’iPhone deve essere posizionato in modo tale che lo scanner possa inquadrare per intero la persona per cui si vuole effettuare la misurazione. Secondo quanto riferito, sarebbe anche possibile misurare l'altezza da seduti.

E’ anche possibile scattare una fotografia, attraverso il pulsante dedicato, per condividerla con amici o parenti. La stessa funzione è disponibile anche sull’iPad Pro del 2020 ed ovviamente lo sarà anche sul prossimo iPhone 12 Pro Max, che arriverà sul mercato il prossimo Novembre con preordini al via dal 6/11. Non è invece presente su iPhone 12 ed iPhone 12 Mini, in quanto non includono il sensore.