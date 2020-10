iPhone 12 Pro e Pro Max deludono nei primi benchmark di GeekBench: colpa di iOS?

Continuiamo a parlare dei nuovi iPhone 12 di Apple. Dopo aver scoperto la quantità di RAM inclusa in iPhone 12 Pro, sono spuntati sul web alcuni benchmark dei dispositivi che, però, hanno deluso in molti rispetto alle aspettative.

A quanto pare gli iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, che ricordiamolo sono dotati di 6 gigabyte di RAM e del nuovo processore A14 Bionic basato sul processo produttivo a 5nm, hanno ottenuto 1.590 punti nei test in single-core, per un incremento del 18% rispetto alle prestazioni single-core dell’A13 Bionic.

Nei test multi-core iniziali però i due dispositivi si sono fermato a 3.120 punti, il 9% in meno rispetto agli iPhone dello scorso anno. Secondo molti questo calo potrebbe essere anche dettato dalle mancate ottimizzazioni software: i nuovi iPhone 12 infatti dovrebbero arrivare sul mercato con iOS 14.1, che è ancora in fase beta ed il cui sviluppo non si è ancora concluso.

Nel corso del keynote infatti Apple ha svelato che l’A14 Bionic dovrebbe essere il 50% più veloce di qualsiasi altro chip presente sul mercato, ma anche i test successivi non hanno fatto spiccare il volo al nuovo SoC.

Per ottenere punteggi più affidabili, quindi, secondo molti bisognerà attendere l'arrivo sul mercato dei dispositivi.