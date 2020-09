iPhone 12 Pro e Pro Max, nuovi leak confermano: avranno lo scanner LIDAR

Continuano ad apparire online conferme riguardanti le caratteristiche della nuova serie iPhone 12: se ieri un rapporto di Fast Company si è soffermato sulla disponibilità dei 5G nei vari smartphone, nelle ultime ore è stato il sito DigiTimes a parlare della presenza della lente Sony LiDAR nell’iPhone 12 Pro e nell’iPhone 12 Pro Max.

Secondo DigiTimes la tecnologia LiDAR (light detection and ranging), utilizzata prevalentemente nell’industria automotive, nei prossimi anni arriverà in sempre più prodotti del mondo tech permettendo ai dispositivi di rilevare in maniera più accurata la distanza di un oggetto dal sensore, garantendo così di scattare fotografie dalla qualità decisamente maggiore. I risultati migliori si vedrebbero nella modalità ritratto e quando si utilizzano applicazioni per la realtà aumentata.

Il sensore LiDAR è già presente nell’iPad Pro 2020, ma Apple vorrebbe portarlo anche negli smartphone più costosi della serie iPhone 12. Già ad aprile erano apparse online le prime voci riguardanti la presenza dello scanner, ma questi ultimi dati sembrerebbero confermarla. Altri rumor poi ci hanno già parlato delle possibili specifiche tecniche dei due modelli Pro: il primo citato sopra avrà un display OLED ProMotion da 6.1 pollici con refresh rate da 120Hz con batteria da 2775 mAh, mentre la variante Max avrà lo stesso schermo ma da 6.8 pollici, assieme a una batteria da 3687 mAh; entrambi avranno il processore A14 Bionic, 6GB di RAM e supporteranno il 5G.

In tutto, sul mercato dovrebbero giungere ben 4 modelli (tutti con il supporto alla rete mobile di quinta generazione) che partiranno dai 699 dollari per l’iPhone 12 da 5.4 pollici con 128GB di memoria interna, per arrivare infine ai 1399 dollari dell’iPhone 12 Pro Max da 512GB.