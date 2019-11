iPhone 12 Pro e Pro Max: in rete le prime ipotesi sulle specifiche tecniche

Alcuni analisti di Barclays di recente hanno avuto modo di visitare la catena di approvvigionamento di Apple, in occasione di un viaggio in Asia. E' stata l'occasione per ottenere qualche informazione e rumor sulla prossima generazione di iPhone, la dodicesima, che dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno.

In una nota di ricerca ottenuta da MacRumors, si legge che iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max probabilmente sfoggeranno 6 gigabyte di RAM, rispetto ai 4GB presenti su iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max del 2019.

Entrambi i modelli dovrebbero anche includere il rilevamento 3D con il sensore fotografico posteriore, ed il supporto mmWave che garantirà prestazioni in 5G più elevate rispetto ad alcuni modelli di smartphone disponibili già oggi nei negozi. Di quest'ultimo aspetto aveva parlato anche ieri Ming-Chi Kuo, in un documento pubblicato in rete.

Il modello base della lineup iPhone 12, invece, dovrebbe avere 4 gigabyte di RAM, in linea con iPhone 12, accompagnato dal supporto al 5G. Non è noto se anche questo includerà il modem mmWave o sub-6Ghz.

Nella nota si discute anche di iPhone SE2, che è ancora in cantiere. La produzione dovrebbe partire a Febbraio e, come noto, riprenderà le linee di iPhone 8, incluso un display da 4,7 pollici ed il pulsante Home fisico. Il processore dovrebbe essere l'A13, accompagnato da 3 gigabyte di RAM.