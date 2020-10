iPhone 12 Pro e Pro Max ufficiali: caratteristiche e prezzo, si punta alla camera

Apple ha colto l'occasione dell'evento dal motto "Hi, Speed" per svelare al grande pubblico la gamma di smartphone iPhone 12. I modelli pensati per gli utenti più esigenti si chiamano iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Dopo aver svelato la variante base iPhone 12 e il modello Mini, l'azienda di Cupertino ha spostato il focus sui succitati modelli. iPhone 12 Pro e Pro Max sono realizzati in ceramica, dispongono della certificazione IP68 e ovviamente supportano il nuovo sistema MagSafe, che permette di collegare magneticamente sul retro vari accessori.

iPhone 12 Pro dispone di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, mentre Pro Max ha un pannello con diagonale da 6,7 pollici. L'azienda di Tim Cook ha effettuato un lavoro importante per quel che concerne i bordi del display, che sembrano piuttosto ridotti rispetto alla scorsa generazione.

Un comparto in cui Apple ha puntato molto con i modelli più costosi è quello fotografico, dove troviamo una tripla fotocamera posteriore. Quest'ultima include un sensore da 12MP ultra-wide, una lente wide-angle da f/1.6 e un teleobiettivo (zoom ottico 4x).

La variante Pro Max dispone di maggiori funzionalità a livello di fotocamere, arrivando a uno zoom 5x tramite teleobiettivo. La funzionalità Deep Fusion è supportata da tutti i sensori, compreso quello anteriore. Apple ha inoltre fatto passi in avanti in termini di stabilizzazione e formato RAW. Non manca il supporto al Dolby Vision HDR. Si può registrate in 10-bit HDR e si arriva fino alla risoluzione 4K/60fps.

Un'altra novità importante è l'arrivo del sensore LiDAR, utilizzato per il rilevamento degli oggetti e la scansione della stanza. Questo sistema viene inoltre sfruttato per l'autofocus in low light.

iPhone 12 Pro ha un prezzo di partenza, negli USA, di 999 dollari, mentre iPhone 12 Pro Max parte da 1099 dollari.



Aggiornamento ore 20:25 13/10/2020: Sono arrivati i prezzi ufficiali italiani. iPhone 12 Pro costa 1189 euro nella sua variante con 128GB di memoria interna, mentre quella da 256GB arriva a 1209 euro. C'è poi un modello da 512GB che arriva a costare 1539 euro. I preordini partiranno dal 16 ottobre 2020. Per quel che concerne iPhone 12 Pro Max, il costo di partenza è pari a 1289 euro per il modello da 128GB, 1409 euro per quello da 256GB e 1639 euro per quello da 512GB. I preordini relativi ad iPhone 12 Pro Max partiranno il 6 novembre 2020.