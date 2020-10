iPhone 12 Pro sold out sull'Apple Store: le consegne slittano a Novembre

Sulla scia di quanto accaduto in Taiwan, anche a livello internazionale le scorte di iPhone 12 Pro a disposizione sull’Apple Store Online sono andate sold out. Come segnalato dai colleghi di MacRumors, e verificato da noi direttamente sul negozio online della compagnia americana, le consegne di iPhone 12 Pro sono slittate a Novembre.

Per iPhone 12 Pro da 128 gigabyte la consegna è prevista tra il 4 ed 11 Novembre, mentre per la variante con 256 gigabyte di memoria tra il 30 Ottobre ed il 4 Novembre. Meno richiesta evidentemente per il modello più costoso, con 512Gb di storage, per cui è slittata di soli cinque giorni e viene garantita tra il 28 ed il 30 Ottobre.

Ovviamente non si tratta di un dato indicativo che ci permette di capire quale sia stato il modello più richiesto dagli utenti, in quanto Apple non ha specificato le unità a disposizione del negozio.

Parlando anche di iPhone 12, tutti i tre modelli sono in previsione di consegna tra il 28 e 30 Ottobre.

Apple già da qualche mese non diffonde più i dati relativi alle unità di iPhone vendute durante il trimestre, ed è improbabile che faccia lo stesso con iPhone 12.

Secondo vari analisti, Apple potrebbe vendere 80 milioni di iPhone 12 entro fine 2020.