iPhone 12 Pro vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra: ecco lo speed test

Siamo arrivati in quel momento dell'anno in cui si inizia a ragionare "a mente lucida" e si cerca di capire quali siano i migliori smartphone del 2020. Non fraintendeteci: è ancora presto per tirare le somme, quello lo faremo a fine dicembre, ma il clima di "sfida" tra i dispositivi mobili inizia a farsi sempre più "caldo".

Non ci sorprende, dunque, il fatto che, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iDownloadBlog, ci sia già qualcuno che ha iniziato a mettere a confronto nel dettaglio due dispositivi del calibro di iPhone 12 Pro e Samsung Galaxy Note 20 Ultra. In particolare, ci ha pensato il noto canale YouTube PhoneBuff a effettuare uno speed test.

Consigliandovi di dare un'occhiata al video integrale che potete vedere mediante il player presente qui sopra, vi ricordiamo che iPhone 12 monta un processore Apple A14 Bionic, mentre Samsung Galaxy Note 20 Ultra dispone di un SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (la variante utilizzata è quella americana), affiancato da 12GB di RAM e una GPU Adreno 650. Spoiler: a quanto pare la "corona" di PhoneBuff va ad Apple.

Se state cercando ulteriori informazioni in merito ai dispositivi coinvolti, vi ricordiamo che nelle ultime ore abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di iPhone 12 Pro. Per quel che riguarda, invece, la recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos 990), quest'ultima è già uscita da qualche mese.