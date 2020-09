iPhone 12, al via la produzione: Foxconn accelera, il lancio è vicino!

In vista dell’ormai imminente lancio di iPhone 12, i partner di Apple hanno già iniziato la produzione degli smartphone top di gamma 2020. A parlarne è il South China Morning Post, secondo cui Foxconn avrebbe introdotto lo straordinario obbligatorio ed ha chiesto ai dipendenti di rinunciare alle ferie per la festività nazionale.

La testata cinese ha intervistato un dipendente, Wang Guofeng, il quale ha svelato che il lavoro straordinario è aumentato dall’estate e la società ha permesso ai dipendenti di prendere solo quattro giorni di ferie al mese.

Un altro dipendente invece ha svelato che Foxconn ha iniziato anche i turni di notte, e le linee di produzione sono in funzione 24 ore al giorno per assecondare le richieste di Apple.

“Siamo stati molto impegnati nelle ultime settimane a causa dell’iPhone 12” ha affermato Ma, riferendosi allo smartphone che dovrebbe vedere la luce ad Ottobre.

Foxconn avrebbe anche offerto dei bonus ai nuovi dipendenti: “a coloro che sono stati assunti dopo il 18 Settembre e che lavorano nello stabilimento che si occupa dell’iPhone è stato offerto un bonus di 10.000 Yuan se resta per almeno 90 giorni e lavora per 55. Il bonus è di 8.500 Yuan per coloro che sono state messe sotto contratto di 8.500 Yuan”.

Ai già dipendenti inoltre è stato offerto un extra di 500 Yuan per ogni lavoratore portato.

Questa mattina sono giunte le prime indiscrezioni sui tagli di memoria degli iPhone 12, mentre a quanto pare iPhone 12 Mini non dovrebbe supportare il 5G.