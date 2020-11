iPhone 12, produzione a rilento per colpa dei chip d'alimentazione

Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg si sofferma nuovamente sui problemi di produzione in cui sarebbe incappata Apple con i nuovi iPhone 12, che dovrebbero coincidere anche con un calo della disponibilità degli smartphone nei prossimi mesi.

Secondo quanto ferito, la carenza di iPhone 12 sarebbe da collegare alla produzione dei chip che si occupano della gestione dell’alimentazione, che starebbe procedendo a rilento a causa delle restrizioni commerciali ed alle interruzioni della catena di fornitura provocate dalla pandemia di Coronavirus.

E’ innegabile che, qualora tale trend dovesse continuare, l’impatto sulle vendite di iPhone 12 potrebbe essere negativo.

Apple però si starebbe affidando a più fornitori per i chip del power management, che quindi potrebbero ridurre tali problemi. Nel rapporto di Bloomberg non viene specificato quale partner stia avendo difficoltà con la fornitura, e vista l’elevata richiesta è probabile che tutto torni nei ranghi nel giro di qualche settimana. La priorità però è portare nei negozi il maggior numero di unità di iPhone 12 in vista della stagione natalizia, quando è previsto il picco degli ordini.

Ricordiamo che dalla giornata di ieri è disponibile la nostra recensione di iPhone 12 Pro, mentre domani alle 14:00 apriranno i preordini di iPhone 12 Mini e Pro Max, che saranno disponibili a partire dal 13 Novembre. Proprio su iPhone 12 Mini è stato confermato che non supporterà la ricarica wireless veloce con il MagSafe.