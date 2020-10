iPhone 12: si punta al 5G, ma al lancio ci potrebbe essere una limitazione

Apple ha puntato molto sul 5G durante la presentazione della gamma di smartphone iPhone 12, tanto che gli appassionati lo hanno quasi fatto diventare un "meme" sui social network, visto quanto tempo la società di Cupertino ha dedicato a questa novità. Tuttavia, nelle ultime ore sono emersi dettagli relativi a una possibile limitazione al lancio.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e GSMArena, alcuni utenti sarebbero riusciti a mettere le mani su un documento interno di Apple e pubblicarlo online su Imgur. In quest'ultimo, che sembra essere accessibile solamente tramite un sito privato che richiede di inserire delle credenziali, si leggerebbe che gli iPhone 12 non supporterebbero il 5G in Dual SIM. In parole povere, impostando due SIM si torna al 4G LTE.

Ovviamente, per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma le indiscrezioni trapelate online stanno già facendo discutere online. C'è chi pensa che Apple potrebbe aggiungere il supporto in futuro, più precisamente entro fine 2020, lato software, ma chiaramente le informazioni sono ancora confuse, dato che tutto è partito dalla scoperta di alcuni utenti Reddit e l'azienda di Tim Cook non si è ancora espressa in merito.

Staremo a vedere: vi ricordiamo che le prime spedizioni di iPhone 12 partiranno dal 23 ottobre 2020. Insomma, tra non molto ne sapremo di più.