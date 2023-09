iPhone 12 riceve l'aggiornamento per i valori SAR: approvato dalla Francia

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo dell'update legato ad iPhone 12, richiesto in seguito ai test dell'ANFR francese che indicavano dei presunti valori SAR "troppo elevati", sembra ora giunto il momento per Apple di chiudere la questione.

È infatti Reuters, ma la notizia è stata riportata, sempre nella giornata del 29 settembre 2023, anche da fonti come Gizmodo e 9to5Mac, a rendere noto che le autorità francesi hanno approvato l'update. Ora, dunque, è tutto pronto per il "ritorno in commercio" del dispositivo, la cui vendita era a rischio sospensione, per l'appunto, per via di presunti valori SAR ritenuti "troppo elevati".

Pur contestando quanto rilevato dall'Agence Nationale des Fréquences (ANFR), ribadendo che un ampio numero di test condotti anche da laboratori indipendenti indica risultati diversi, alla fine Apple ha collaborato con le autorità francesi per sistemare la questione. "Tutto è legato a uno specifico protocollo di test utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi e non è un problema di sicurezza", aveva precisato Apple.

In ogni caso, adesso tutto sembra essersi risolto e iPhone 12 può tranquillamente essere venduto anche in Francia. Non sono invece ancora chiari gli sviluppi negli altri Paesi che hanno affermato di voler effettuare test indipendenti sul dispositivo, ad esempio il Belgio, ma in linea generale sembra che la situazione stia rientrando.