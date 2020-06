iPhone 12: il rinvio è sempre più probabile, parola di Broadcom!

Una nuova indiscrezione lanciata da Broadcom, uno dei principali fornitori di Apple, riferisce che l lancio di iPhone 12 potrebbe essere rinviato quest'anno a causa della pandemia di Covid-19. A parlarne è stato il CEO della società, Hock Tan, nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati trimestrali.

Il dirigente ha fatto riferimento ad un importante ritardo nel ciclo dei prodotti in America, che è destinato ad avere un incremento sulle entrate nel terzo trimestre dell'anno, quando appunto Apple è solita lanciare l'iPhone. Tali introiti quest'anno a quanto pare arriveranno nel trimestre successivo, segno che iPhone 12 vedrà la luce nell'ultimo trimestre del 2020 e non nel terzo.

"Quest'anno non prevediamo un aumento delle entrate fino al quarto trimestre fiscale. Pertanto, prevediamo un calo delle entrate nel terzo trimestre dalla divisione wireless" ha affermato Hock.

Qualche giorno fa era emersa un'indiscrezione secondo cui Apple avrebbe sbloccato la produzione di iPhone 12, che dovrebbe partire a Luglio con conseguente lancio ad Ottobre, ma evidentemente non corrispondeva alla realtà, alla luce delle ultime dichiarazioni di Broadcom. Solo qualche giorno prima, però, un rumor parlava di un ritardo di almeno due mesi per iPhone 12, che potrebbe arrivare nei negozi in occasione del Black Friday 2020. Dov'è la verità?