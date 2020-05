iPhone 12 è in ritardo di almeno due mesi: lancio al Black Friday 2020?

Continuano ad emergere indiscrezioni sul lancio di iPhone 12. Secondo gli analisti di Cowen Investment Bank, il lancio potrebbe avvenire solo in concomitanza con il Black Friday 2020, che come sempre si celebrerà a Novembre.

In una nota inviata ai clienti, gli analisti osservano che sulla base delle informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento, il lancio di iPhone 12 sarebbe in ritardo di almeno due mesi rispetto alle tempistiche classiche. Pertanto, alla luce di ciò, il keynote di presentazione dovrebbe andare in scena non a metà settembre come sempre ma a metà ottobre, con lancio poi in programma nel corso del Venerdì Nero dello shopping, che quest'anno ricade il 27 Novembre e darà ufficialmente il via alla stagione natalizia, dove gli iPhone sono da sempre tra i prodotti più richiesti.

"I nostri ultimi controlli suggeriscono anche che ci saranno quattro dispositivi che succederanno agli attuali iPhone 11, Pro e Max, e tutti supporteranno le reti 5G. Prevediamo che la futura famiglia di iPhone 12 verrà lanciata intorno al C4Q20, per un rinvio di un mese o due che non sarà rilevante a lungo termine sulle entrate" si legge nella nota.

Lo scorso marzo Bloomberg aveva allontanato l'ipotesi di un rinvio di iPhone 12, ma alcuni rumor trapelato alla fine dello scorso mese parlavano di uno sviluppo bloccato dal Coronavirus. Chiaramente i piani sono soggetti a modifiche e centrale sarà l'andamento della pandemia: nel malaugurato caso in cui dovesse esserci una seconda ondata, non è improbabile un altro ritardo.