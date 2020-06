iPhone 12, si sblocca la produzione: al via da luglio, lancio ad Ottobre?

Un nuovo rapporto proveniente direttamente dalla catena di approvvigionamento sostiene che Apple avrebbe finalmente sbloccato la produzione di iPhone 12 e che il lancio di un modello potrebbe avvenire ad Ottobre, comunque in ritardo di un mese rispetto ai tempi classici di Settembre.

Il DigiTimes riferisce infatti che il via libera alla produzione di iPhone 12 Max da 6,1 pollici sarebbe previsto per Luglio, nel terzo trimestre del 2020, con gli altri che seguiranno a ruota.

La stessa testata sostiene che i display per questo modello saranno realizzati da LG piuttosto che da Samsung, segno che evidentemente la società asiatica è stata in grado di fornire ad Apple tutte le garanzie del caso per fare in modo che possa soddisfare la domanda. LG negli ultimi mesi però ha lavorato alacremente per fare in modo che le linee di produzione destinate agli schermi OLED siano in grado di raggiungere gli alti standard richiesti da Apple.

Qualche giorno fa un altro rapporto pubblicato in rete aveva riferito che il lancio di iPhone 12 potrebbe avvenire solo al Black Friday 2020. Non sappiamo ovviamente dove sia la verità, ma vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor in quanto non sempre il DigiTimes si è rivelato affidabile sul mondo Apple. Sembra però che l'ipotesi rinvio di iPhone 12 sia stata finalmente allontanata.