iPhone 12: niente schermi a 120 Hz, secondo un noto analista

In seguito alle indiscrezioni relative all'inizio delle vendite, iPhone 12 torna al centro della scena per via di altre voci di corridoio interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo i prossimi top di gamma di Apple non arriveranno sul mercato con schermi con refresh rate di 120 Hz, ma gli utenti Apple dovranno accontentarsi per un altro anno di dispositivi con display con refresh rate standard, ovvero di 60 Hz. In ogni caso, al momento non c'è nulla di certo, anche se il succitato analista si dice convinto del fatto che non sarà questo "l'anno buono" per i 120 Hz su iPhone.

Quanto affermato da Ming-Chi Kuo è in linea con i rumor degli ultimi giorni, ma in contrasto con quanto emerso in precedenza, in quanto un'unità preliminare di iPhone 12 Pro Max era trapelata in un video e disponeva di una funzionalità per abilitare un refresh rate elevato. Insomma, rumor e leak sembrano essere discordanti e non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Apple.

In ogni caso, è ormai tutto pronto per l'evento di domani 15 settembre 2020, chiamato "Time Flies". Tuttavia, iPhone 12 potrebbe non presenziare. Mancano poche ore al "momento della verità": l'hype degli appassionati è alle stelle.