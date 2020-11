iPhone 12, secondo iFixit è impossibile riparare la camera senza tool Apple

iFixit mette sempre alla prova i dispositivi tecnologici, evidenziando lo "spazio" lasciato all'utente in ambito di riparazione. Ebbene, recentemente iPhone 12 è finito nelle mani degli "smontatori" e ci sono alcuni aspetti che stanno facendo discutere gli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il modulo fotocamere dello smartphone sarebbe impossibile da riparare senza gli strumenti proprietari di Apple, che sono accessibili solamente ai tecnici autorizzati dalla società di Cupertino. In parole povere, a quanto pare solamente l'azienda di Tim Cook e chi dispone della sua autorizzazione può effettivamente riparare iPhone 12 a trecentosessanta gradi. Secondo alcuni utenti, questa potrebbe essere una mossa per evitare riparazioni effettuate da terzi ed eventuali problemi causati da esse. In ogni caso, se cercate ulteriori dettagli, potete trovarli nel post pubblicato da iFixit.

Il "problema" in termini di riparazione è stato identificato provando a "spostare" la fotocamera su un altro iPhone. Per il resto, iFixit ha pubblicato ulteriori informazioni in merito alla possibilità di riparare iPhone 12 e iPhone 12 Pro in un'altra analisi dettagliata. Gli "smontatori" hanno dato un punteggio di 6 su 10 per quel che concerne la difficoltà di riparazione. Per il resto, va detto che anche alcuni YouTuber, come Taylor Dixon, hanno affermato di aver trovato difficoltà nella sostituzione del modulo fotocamere.