iPhone 12 è lo smartphone 5G più venduto a ottobre 2020: Samsung è lontana

La "battaglia" relativa al mercato degli smartphone 5G si è recentemente arricchita di un produttore particolarmente agguerrito: Apple. L'azienda di Tim Cook ha infatti introdotto il supporto al nuovo standard di connettività con la gamma iPhone 12, dando parecchio filo da torcere alla concorrenza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e PhoneArena, il dispositivo di Apple è lo smartphone 5G più venduto al mondo a ottobre 2020. Il tutto in sole due settimane circa. Lo dicono i dati divulgati da Counterpoint Research. Più precisamente, la classifica è composta dalla "variante base" del top di gamma 2020 di Apple al primo posto, seguito a ruota da iPhone 12 Pro e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Le altre posizioni sono occupate da Huawei Nova 7 5G, Huawei P40 5G, OPPO A72 5G, Huawei P40 Pro 5G, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy S20 Plus 5G e OPPO Reno 4 SE.

In ogni caso, è interessante notare come iPhone 12 abbia staccato gli altri smartphone di un bel po', ottenendo il 12% del market share. Ottimo risultato anche per iPhone 12 Pro, che ha fatto registrare un 8%. Giusto per intenderci, la proposta principale di Samsung, ovvero Galaxy Note 20 Ultra 5G, che fino a qualche mese fa sembrava dominare quasi incontrastata, è "ferma" al 4%. Insomma, l'arrivo di Apple nel mondo del 5G sembra aver dato una scossa al mercato.

Nel frattempo, se iPhone 12 e iPhone 12 Pro stanno a quanto pare dando buone soddisfazioni alla società di Cupertino, iPhone 12 mini sembra fare un po' più di fatica.