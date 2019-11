iPhone 12 potrebbe essere lo smartphone Apple più caro di sempre

iPhone 12 è in arrivo il prossimo Settembre, ma già si parla della possibile scheda tecnica e soprattutto dei prezzi. Secondo l'ultima nota dell'analista Ming-Chi Kuo, lo smartphone 2020 di Apple potrebbe essere il più caro di sempre.

Kuo sostiene che uno dei motivi per cui il prezzo di partenza di iPhone 12 potrebbe aumentare è dovuto ad un aumento delle dimensioni del 10% della scheda logica principale, che consentirà agli ingegneri di incorporare tutte le nuove tecnologie ed il modem 5G. Dal momento che il SoC A14 di Apple sarà realizzato con un processo produttivo a 5nm di TSMC, non integrerà il modem Snapdragon X55 5G, che a quanto pare dovrebbe essere montato separatamente sulla scheda logica.

Il popolare ed affidabile analista ritiene che queste novità potrebbero provocare un aumento del 35% dei costi per lo sviluppo delle componenti, a cui potrebbe aggiungersi anche la necessità di una nuova soluzione per il raffreddamento, che farà lievitare ulteriormente gli oneri per Apple.

AppleInsider però sottolinea come l'aumento del 35% dei costi di produzione non si ripercuoterà direttamente sull'utente finale, ma è lecito attendersi un aumento dei prezzi.

Altri motivi sono da ricercare nel possibile uso di una scocca in metallo, in stile iPhone 4. Il materiale è etichettato come più sofisticato proprio a causa dell'esigenza di integrare più antenne senza compromettere la qualità del segnale.

Per quanto riguarda i fornitori, il rapporto afferma che gli attuale partner dell'azienda Avary, EMC ed AT&S dovrebbero essere confermati per le schede logiche.

Come sempre, vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze.

In passato si era parlato anche della possibile introduzione di un ingresso USB-C e l'addio al notch, ma a riguardo non arrivano conferme.