iPhone 12 è lo smartphone più venduto a Gennaio 2021, iPhone 12 Mini solo ottavo

Una nuova ricerca pubblicata da CounterPoint Research ha, di fatto, certificato il successo di iPhone 12 e lo scarso riscontro di iPhone 12 Mini. Come mostriamo nella classifica presente in calce, nella top 10 degli smartphone più venduti di Gennaio 2021, sei sono iPhone.

Al primo posto è presente iPhone 12, seguito da iPhone 12 Pro Max e quindi da iPhone 12 Pro, a completare un podio interamente dominato ad Apple. In quinta posizione invece troviamo iPhone 11, seguito poi da Redmi 9A, Redmi 9, e Samsung Galaxy A12S.

Solo ottava posizione per iPhone 12 Mini, lo smartphone tanto dibattuto tra i fan della Mela che però evidentemente non ha attirato le attenzioni di molti, ed infatti nelle ultime settimane sono emersi vari rumor che vogliono il colosso di Cupertino pronto a rallentare la produzione a causa della scarsa domanda. Le motivazioni sarebbero da ricercare non solo nello schermo più piccolo dei fratelli maggiori (5,4 pollici), ma anche su una batteria con capacità significativamente inferiore. Nonostante ciò però iPhone 12 potrebbe diventare il modello di iPhone più venduto di sempre.

Nel frattempo, alcune voci di corridoio riferiscono che Apple intenderebbe mantenere il formato Mini anche con i prossimi iPhone 13 che dovrebbero arrivare nei negozi a Settembre.

Quali sono secondo voi le motivazioni che non hanno guidato il successo di iPhone 12?