iPhone 12 supporta la ricarica wireless veloce, ma solo con MagSafe

A quanto pare il ritorno del connettore MagSafe di iPhone 12 va oltre gli accessori mostrati sul palco dell’Apple Park ieri pomeriggio. Come notato dai colleghi di 9to5Mac, infatti, MagSafe sarà centrale anche per ottenere la ricarica wireless veloce.

Apple infatti ha aggiornato il proprio sito web e nelle specifiche tecniche relative alla batteria e l’alimentazione osserva che la ricarica wireless tramite MagSafe può arrivare fino a 15 watt, mentre se si usa uno degli accessori basati sullo standard Qi si può arrivare massimo a 7,5 watt.

Sostanzialmente, quindi, coloro che decideranno di acquistare i caricatori MagSafe attraverso il sito web o tramite i partner che li porteranno sul mercato nei prossimi mesi (Belkin ad esempio sta lavorando ad un caricatore MagSafe multiplo) potranno godere di una velocità doppia rispetto al Qi.

Nonostante questo incremento, però, la velocità sarà più bassa rispetto a quella con il cavo Lightning to USB, che con un alimentatore da 20W o supere, da acquistare separatamente in quanto non incluso nella confezione, può garantire fino al 50% della carica in circa 30 minuti.

Per quanto riguarda le prestazioni, su iPhone 12 Pro Max i dati ufficiali parlano di 20 ore di riproduzione video, 12 ore di riproduzione video in streaming e fino ad 80 ore di ascolto audio.

Ricordiamo che i preordini di alcuni iPhone 12 partiranno già venerdì 16 Ottobre. Per le informazioni su disponibilità e prezzo italiani di iPhone 12 vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.