iPhone 12: sviluppo bloccato dal Coronavirus, sempre più probabile il rinvio

E' praticamente certo il rinvio del lancio di iPhone 12. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'autorevole Wall Street Journal, il colosso di Cupertino avrebbe rinviato di circa un mese il via alla produzione di massa dei nuovi smartphone. Di conseguenza, questa decisione potrebbe avere effetti anche sulla presentazione.

Il giornale al momento non dà per certo il rinvio, ma sottolinea che la società è solita aumentare la produzione di massa all'inizio dell'estate per avere abbastanza scorte in magazzino ad Agosto, poco prima della presentazione che solitamente avviene a Settembre. Quest'anno, invece, i partner di Apple inizieranno l'assemblaggio di alcuni dei modelli di iPhone da Luglio e Settembre, con l'incremento che avverrà un mese dopo rispetto alla tabella di marcia classica.

Non è da escludere che Apple decida di presentare comunque gli smartphone nel keynote di fine o metà settembre, ma nel caso con ogni probabilità non saranno disponibili nell'immediato, ma solo il mese successivo.

Un'altra teoria, che conferma alcuni rumor trapelati in precedenza, porta ad un lancio scaglionato di iPhone 12: i modelli dovrebbero essere quattro, ma potrebbero non raggiungere i negozi insieme. La terza via, invece, porta ad una proroga totale anche dell'evento ad Ottobre.

La motivazione principale che si cela dietro questo ritardo, ovviamente, è la pandemia di Coronavirus che ha bloccato gran parte della catena di approvvigionamento di Apple in Cina nel mese di gennaio. Il WSJ riferisce che il virus ha praticamente interrotto lo sviluppo dell'iPhone in quanto il team di ingegneria è stato costretto a guidare i colleghi cinese durante l'assemblaggio dei prototipi attraverso delle videochiamate, in quanto le limitazioni sui voli rendono impossibile una presenza fisica.