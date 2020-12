iPhone 12 torna in offerta al minimo storico su Amazon a pochi giorni dal Natale

Torna, nuovamente in offerta al minimo storico, l'iPhone 12 da 64 gigabyte su Amazon. Lo smartphone top di gamma 2020 della compagnia di Cupertino, nella versione in questione, può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente.

Nella fattispecie, iPhone 12 da 64 gigabyte azzurro è disponibile ad 869 Euro, per un risparmio di 70 Euro (pari al 7%) rispetto ai 939 Euro imposti da Apple. La consegna, ovviamente a costo zero, viene garantita entro mercoledì 23 Dicembre per coloro che effettueranno l'ordine entro 9 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon dà ovviamente anche la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021, e gestisce sia vendita che spedizione. E' anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 173,80 Euro l'una, il che si traduce in interessi zero dal momento che il sistema messo su da Amazon non fa altro che spalmare l'importo totale per cinque.

Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori extra, cui l'alimentare USB-C da 20W, la custodia MagSafe in silicone, l'adattatore da Lightning a jack cuffie e gli auricolari EarPods con connettore Lightning.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.