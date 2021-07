iPhone 12 torna in offerta al prezzo più basso su Amazon: quasi 200 Euro di sconto

Non c'è solo il nuovo volantino Mediaworld in questo giovedì di fine Luglio. Amazon infatti rilancia una promozione molto interessante su iPhone 12, che raggiunge nuovamente il prezzo più basso e può essere acquistato godendo di uno sconto di quasi 200 Euro.

Nello specifico, la promozione è la seguente:

Apple iPhone 12 (64GB) - nero: 749 Euro (939 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 149,80 Euro per cinque mesi, con consegna senza costi aggiuntivi garantita entro lunedì 26 Luglio 2021. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori addizionali come le AirPods con custodia di ricarica tramite cavo, il Lightning Dock Gold per iPhone, il portafoglio MagSafe in pelle e la custodia in pelle per iPhone 12.

La variante in questione è quella provvista di display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield che rende il vetro più duro. Sotto la scocca è presente il processore A14 Bionic con supporto 5G, mentre il sistema fotografico è composto da una doppia lente da 12 megapixel ultra grandangolare e grandangolare con modalità notte, deep fusion, smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La lente frontale invece è da 12 megapixel con registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.